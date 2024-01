José Roberto Burnier é jornalista da Globo em São Paulo - Reprodução / TV Globo

Publicado 03/01/2024 08:55

José Roberto Burnier, que recentemente O jornalista, que recentemente precisou realizar uma cirurgia de emergência após sofrer um infarto , usou as redes sociais para falar sobre o assunto. Já em recuperação, o âncora da TV Globo revelou o grande fator responsável por salvar sua vida.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador do jornal local SP2 refletiu sobre o momento de sufoco que passou. Ele sentiu fortes dores no peito durante o plantão de Ano-Novo da emissora e foi direto ao hospital assim que finalizou o programa de notícias ao vivo.

"Quando os médicos falam que temos que fazer exercícios físicos, eles sabem o que dizem. Só escapei porque eu estava condicionado. Meu coração teve força para criar os 'atalhos' que me salvaram", escreveu José Roberto Burnier na legenda da publicação.

Na última segunda-feira (01), o comunicador, de 63 anos, surgiu para tranquilizar o público sobre seu estado de saúde e agradeceu as mensagens de carinho. "Ganhei minha 3ª vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 pra todos!", desejou.