MC Bin Laden e Bruna Marquezine - Reprodução / Instagram

MC Bin Laden e Bruna MarquezineReprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 10:01 | Atualizado 03/01/2024 10:07

MC Bin Laden usou as redes sociais para bater um papo com os seguidores na última terça-feira (02). Ao longo de algumas perguntas dos internautas, o funkeiro surpreendeu ao revelar que já foi apaixonado por Bruna Marquezine no passado.

Através de seus Storys no Instagram, o artista disparou elogios à atriz. "Todo mundo concorda que a Bruna Marquezine é a mina mais bonita do Brasil. Ficamos nesse debate dois dias, mas sem dúvidas…", iniciou ele.

Na sequência, é possível ouvir uma mulher de fundo perguntando se a moça em questão seria a ex-namorada de Neymar. MC Bin Laden, por sua vez, reforçou que Marquezine é muito mais que apenas "ex de jogador".

"Ela não é ex do Neymar. Ela é uma modelo, fez filmes e novelas. Não tem só status de ex de jogador", disparou o funkeiro. Por fim, ao ser questionado se já foi apaixonado por alguma pessoa aleatória, o cantor mencionou novamente o nome de Bruna Marquezine.

Vale lembrar que MC Bin Laden é um dos nomes cotados para o elenco do Camarote do "BBB 24", da Globo. Os rumores de uma possível participação no reality aumentaram após o cantor cancelar um show que aconteceria na sexta-feira (05), dia em que a emissora revelará o elenco do programa.