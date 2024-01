Ator Daniel Erthal - Reprodução / TV Globo / Instagram

Ator Daniel ErthalReprodução / TV Globo / Instagram

Publicado 03/01/2024 12:26 | Atualizado 03/01/2024 12:28

O ator Daniel Erthal usou as redes sociais para revelar aos seguidores que está trabalhando como vendedor ambulante. Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-galã de "Malhação" mostrou como tem sido sua rotina vencendo cerveja nas ruas de Copacabana, no Rio de Janeiro.

Nas publicações compartilhadas, é possível observar o artista, de 41 anos, empurrando um carrinho. Ele ainda revelou que aproveitou o movimento da praia durante o réveillon para estourar nas vendas.

"Fizemos história, só o 'cabeludo' tinha a gelada. É sobre empreender, botar a cara, aqui não tem vítima, tem herói", escreveu Daniel Erthal em uma das postagens. O famoso já atuou em novelas da Record TV, além de participações especiais em tramas da Globo como "Rock Story", "Cara e Coragem" e "Malhação 2005".