Publicado 03/01/2024 15:17

Bruna Biancardi usou as redes sociais na manhã desta quarta-feira (3) para compartilhar um momento especial com a filha, Mavie, de dois meses. A pequena é fruto do relacionamento da influenciadora com o jogador Neymar Jr.

Através de seus Storys no Instagram, ela surgiu com a herdeira nos braços. Em frente ao espelho, Bruna transparece tranquilidade com um sorriso no rosto. "Sonequinha da manhã", disse ela.

Bruna Biancardi com a filha Mavie Reprodução/Instagram

Vale lembrar que a influenciadora deixou de seguir Neymar nas redes sociais após uma polêmica envolvendo rumores de que o jogador de futebol seria pai pela terceira vez. De acordo com informações de Leo Dias, a mãe é uma modelo e a gestação já tem 3 meses. Até o momento, a equipe do jogador não se pronunciou sobre o assunto.

Mavie é a primeira filha de Bruna e nasceu em outubro. O relacionamento da influenciadora com o craque chegou ao fim após meses de especulações e rumores de traição nas redes sociais ."É um assunto particular, mas, como diariamente me relacionam a notícias, suposições e piadas, informo que não estou em um relacionamento. Somos pais da Mavie, e essa é a razão do nosso vínculo. Espero que assim parem de me relacionar com as frequentes notícias. Obrigada", declarou em comunicado feito no Instagram.