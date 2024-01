Ator Daniel Erthal vende cerveja nas ruas do Rio de Janeiro - Reprodução / Instagram

Publicado 03/01/2024 14:04 | Atualizado 03/01/2024 14:45

Daniel Erthal agitou a web nesta quarta-feira (03) ao mostrar em suas redes sociais que O atoragitou a web nesta quarta-feira (03) ao mostrar em suas redes sociais que está trabalhando como vendedor ambulante em Copacabana , no Rio de Janeiro. Em conversa exclusiva com a coluna Daniel Nascimento, o ex-galã de "Malhação" contou como surgiu a ideia de empreender.

De acordo com o famoso, tudo começou quando ele estava andando na praia da Zona Sul do Rio e não conseguia encontrar uma cerveja gelada para beber, com exceção das lojas de conveniência. Antes de colocar em prática, ele garantiu que planejou cada passo do negócio, intitulado como "Ilha da Sede".

Daniel ainda revelou não ser a primeira vez que se arrisca no ramo de empreendimento. "Desde a pandemia eu comecei a empreender, tive uma startup durante dois anos, investi bastante dinheiro, muito mais inclusive do que estou investindo agora, mas falhei, não consegui vender a empresa", explicou.

"Tentei outros empreendimentos também, sem sucesso. Empreender é isso, falhar e não desistir, até o momento em que as coisas começam a acontecer", completou o ex-ator global. Com o sucesso de seu novo negócio, ele já conta com a ajuda de um funcionário e está em busca da documentação junto a prefeitura do RJ.

Erthal contou ainda que ideia do "Ilha da Sede" é exclusivamente sua, porém, o modelo de trabalho já existe em outro estado. "Eu melhorei a ideia, aprimorei. Nada se cria, tudo se copia. Foi uma co-criação", brincou.

Pronto para atuar

Longe das telinhas há um tempo, o famoso contou que está estudando o método americano de atuação e encontra-se aberto a novas oportunidades para retomar a profissão. "Estou produzindo um filme. Estou em forma, não só mentalmente como fisicamente, estou pronto para atuar", declarou ele a coluna Daniel Nascimento.

Ao longo da conversa com este colunista que vos escreve, Daniel Erthal contou que, mesmo surgindo oportunidades para novos trabalhos, ele não pretende parar de vender cerveja na Rua Santa Clara, em Copacabana. Além disso, o ator reforçou que não se importa em ser chamado de ambulante, já que é exatamente isso que está sendo atualmente.