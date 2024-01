MC Mirella aciona Justiça para receber pagamento de publicidade - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 15:47 | Atualizado 03/01/2024 15:49

A funkeira MC Mirella, que deu à luz sua primeira filha, Serena, no dia 26 de dezembro, está enfrentando problemas para receber o pagamento de uma publicidade feita para uma empresa de consórcios. A artista teve que acionar a Justiça para receber o pagamento após ficar no prejuízo.

De acordo com o colunista Erlan Bastos, do EM OFF, que obteve acesso exclusivo ao processo, a ação foi movida pelo pai de Mirella, Antônio Octávio Sierra Fernandez, que também atua como sócio. A cantora alega que firmou contrato para prestação de “serviços artísticos” e também “cessão de direitos de uso de imagem e nome” por prazo indeterminado com a empresa Storcar Consórcios.

O contrato previa que a ex-participante do reality show "A Fazenda" participaria dos conteúdos publicitários da empresa no Instagram. O valor acordado seria de R$ 6 mil pelo trabalho. O valor seria pago em duas parcelas: uma em 16 de junho de 2023 e outra em 24 de julho do mesmo ano, mas somente a primeira foi quitada.

A artista cobrou a segunda parcela, mas ficou com o prejuízo de R$ 3 mil. A advogada e ex-BBB Adélia Soares está representando Mirella no caso e afirma na ação protocolada na Vara Cível do Foro Central de São Paulo que a dívida atual é de R$ 3.599,42, contando com a correção monetária do período, juros e multas.