Publicado 03/01/2024 20:04

O filho de Ivete Sangalo, Marcelo Cady, de 14 anos, viralizou nas redes sociais ao publicar uma foto ao lado de amigos. Em seu perfil nas redes sociais, ele surge em uma comunidade de Salvador, Bahia, parabenizando o rapaz por mais um ano de vida.

filho de Ivete Sangalo publica foto ao lado de amigos em comunidade Reprodução/Instagram

O primogênito da artista com Daniel Cady leva uma vida sem ostentação. Apesar do músico posar nas imagens com cordões de ouro, ele segue os passos da mãe e chama a atenção dos fãs por sua simplicidade.

Marcelo também já chegou a usar as redes sociais para anunciar a venda de um videogame. Seu objetivo era usar o dinheiro do Playstation 4 para comprar uma prancha de surf.