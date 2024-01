Cantora vira alvo de ataques virtuais após criticar Pabllo Vittar e vai parar no hospital - Reprodução/Instagram

Publicado 03/01/2024 21:49

A cantora Alanna Sarah, conhecida como A Dama do Pagode, foi parar no hospital após receber ataques virtuais. O caso aconteceu após ela fazer uma crítica a Pabllo Vittar no último sábado (30), durante a apresentação da drag queen no Festival Virada Salvador, na Bahia.



De acordo com informações publicadas nas redes sociais de Gabriela Messy, namorada de Alana, a cantora ficou afetada devido a onda de comentários negativos e tomará medidas judiciais cabíveis. “É isso que vocês fazem com pessoas. Massacram tanto, produzem tanta energia negativa e, quando o pior acontece, se escondem. Vocês só sossegam depois que o corpo de alguém vai embora. É um absurdo isso”, declarou Gabriela em Story publicado no Instagram.

Sem dar detalhes sobre o estado de saúde da namorada, ela culpou os haters pelo quadro da amada. “Ela será mais forte que vocês, porque nosso Deus e o Exu que é vivo nela não irá permitir mal nenhum”.

Em seguida, ela cobrou respeito e empatia. "Se acontecer qualquer coisa com ela, vocês serão culpados", acusou. "Lembre-se: internet não é terra sem lei".

“Vocês, perfeitinhos, que não erram e vivem uma vida com 100% de coesão, cuidado com o que vocês escrevem. Ninguém é perfeito, erros acontecem”, afirmou.

“Eu não vou ver tamanha crueldade e vou cruzar meus braços. Se acontecer qualquer coisa com ela, vocês serão culpados. Estarei registrando todos os prints sem cabimento a respeito dela. Lembrem-se: internet não é terra sem lei”, completou Messy.