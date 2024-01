Ana Hickmann e Alexandre Correa - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann e Alexandre Correa

Publicado 04/01/2024 08:59 | Atualizado 04/01/2024 09:15

A história envolvendo o divórcio de Ana Hickmann e Alexandre Correa ganhou mais um capítulo. Desta vez, o empresário pediu a prisão da apresentadora da Record, alegando alienação parental.

Em documento ao juiz de direito da vara de Família e Sucessões do foro de Itu, em São Paulo, o empresário afirma que a ex-esposa se recusou a entregar o filho, Alezinho, para que o herdeiro passasse o período de férias com ele.

De acordo com os papéis, o filho do ex-casal deveria permanecer com o pai entre os dias 03 e 10 de dezembro, mas Ana Hickmann teria permitido "apenas um rápido encontro para um lanche no final da tarde, alegando que iria para praia com amigos e que levaria o menor junto".

Até o momento desta publicação, a apresentadora do programa "Hoje em Dia" não se manifestou sobre o assunto publicamente. Vale lembrar que os dois estão separados desde o início de novembro de 2023, quando a loira denunciou Alexandre Correa por violência doméstica.