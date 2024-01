João Carreiro - Reprodução / YouTube

João CarreiroReprodução / YouTube

Publicado 04/01/2024 08:54

O cantor João Carreiro, da dupla sertaneja com Capataz, enviou um áudio para um amigo explicando alguns detalhes de como seria sua cirurgia no coração. O artista faleceu na última quarta-feira (03), aos 41 anos, após o procedimento delicado.

"Está tudo certo, graças a Deus. Eu vou passar por uma cirurgia amanhã cedo, tenho que por uma válvula no coração e fechar um prolapso, um 'sopro' no coração. Mas se Deus quiser vai dar tudo certo, fica tranquilo aí, obrigado pela atenção", contou.

Momentos antes de entrar no centro cirúrgico, João Carreiro também compartilhou com os fãs um vídeo descontraído ao lado da esposa , Francine Caroline, e divertiu a companheira ao falar sobre a roupa do hospital. "Não combinou muito comigo, é de florzinha", brincou.