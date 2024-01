Valesca Popozuda e Karol G - Reprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 10:51 | Atualizado 04/01/2024 10:59

Valesca Popozuda movimentou a web na manhã desta quinta-feira (04) ao falar sobre o lançamento de um funk de Karol G. Em seu perfil no X, antigo Twitter, a artista criticou a falta de valorização do público brasileiro com grandes cantoras do gênero dentro do país.

"Karol G irá lançar um EP de funk e vocês estão indo à loucura, deveriam ir à loucura quando Eu, Tati [Quebra Barraco], MC Carol e outras funkeiras ativas na cena lançamos algo! Total respeito pelo trabalho da moça, o lance é com vocês, vocês enfeitam muito os gringos e desfazem dos artistas locais!", disparou ela.

Em outra publicação, Valesca Popozuda reforçou que sua crítica não foi direcionada à artista colombiana, mas sim a reação do público com a notícia. Vale lembrar que a funkeira carioca começou sua carreira no gênero musical no início dos anos 2000.

"Só pontuando não é nada contra ela gravar FUNK! Inclusive se ela quiser me chamar eu tô dentro! É sobre o público vibrar pelo lançamento sendo que aqui no Brasil uma galera trabalha lançando funk e ninguém divulga! E sobre o público e não a artista!", explicou.