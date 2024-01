Juliette - Reprodução / Instagram

A cantora e ex-BBB Juliette Freire usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (04) para compartilhar com os seguidores uma novidade. Em seus Storys no Instagram, ela contou que levou os três sobrinhos mais velhos para morar em sua casa.

"Eu estava achando pouco as minhas responsabilidades e meus trabalhos", iniciou a famosa, brincando. Em seguida, a artista explicou melhor sua decisão. "Comecei a ficar preocupada com alguns comportamentos deles, algumas falas. Uns comportamentos agressivos, brincadeiras meio machistas", declarou.

A campeã do "BBB 21" ainda reforçou que, mesmo de longe, sempre apoiou os sobrinhos, mas que a distância a impedia de estar presente em outros aspectos. "De longe fica mais difícil, apesar de eu tentar muito acompanhar, colocar escola, psicólogo. É difícil acompanhar essas questões de comportamento no dia a dia", contou.

A escolha de Juliette, no entanto, dividiu opiniões na web. Após a repercussão da novidade, internautas passaram a criticar a exposição da cantora em relação aos meninos. "Qual a necessidade de fazer um vídeo falando disso?", questionou uma.

"Se eu tivesse condições como ela e meus sobrinhos estivessem precisando, eu também chamaria eles pra morar comigo! Se eu posso dar uma educação de qualidade pra eles, por que não?", defendeu outra. "Mas porque falar na internet? Não precisava expor", declarou uma terceira.