Tadeu Schmidt dá spoilers do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Tadeu Schmidt dá spoilers do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 16:00 | Atualizado 04/01/2024 16:04

O BBB 24 estreia no dia 8 de janeiro e promete muitas novidades. Em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (4), Tadeu Schmidt revelou que a nova temporada contará com 26 participantes, terá nova dinâmica do líder e anjo autoimune.

A princípio, 18 participantes serão anunciados nesta sexta-feira (5). "Não são todos. Depois disso, no domingo, a gente vai apresentar mais sete participantes homens e sete participantes mulheres no Fantástico. A gente vai abrir uma votação, nesta votação, o público de casa, até do programa, vai poder escolher mais um homem e mais uma mulher para entrar na casa. Nós teremos 20 participantes", explicou o apresentador. "Aí entra o puxadinho".

AGORA: Tadeu Schmidt explicando na coletiva de imprensa como vai funcionar o "puxadinho" do #BBB24.pic.twitter.com/NHkQnzCsHU — Central Reality (@centralreality) January 4, 2024

De acordo com informações divulgadas pelo Central Reality, no primeiro dia do programa, os próprios participantes escolherão mais seis pessoas entre as 14 divulgadas no Fantástico, totalizando os 26 confinados. Com isso, 32 pessoas podem entrar na casa mais vigiada do país.

Além disso, esse ano haverá uma votação no Gshow e o público poderá dar feedbacks para o Líder da semana sobre seu reinado. A resposta do público será através de um emoji.

Outra novidade da temporada é que toda sexta-feira, o Líder terá que indicar três jogadores como possíveis escolhas para o paredão. No domingo, ele precisará colocar um deles na berlinda.

No BBB 24, o Anjo será ainda autoimune e o vencedor da prova poderá conceder uma imunidade a outro participante.