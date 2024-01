Jojo Todynho revela que sua avó, dona Rita, precisou ficar internada - Reprodução / Instagram

Jojo Todynho revela que sua avó, dona Rita, precisou ficar internadaReprodução / Instagram

Publicado 04/01/2024 14:59 | Atualizado 04/01/2024 15:04

A cantora Jojo Todynho usou as redes sociais nesta quinta-feira (04) para contar aos seguidores que sua avó, dona Rita, precisou ser internada e ficará no Centro de Terapia Intensiva (CTI). A campeã de "A Fazenda 12" explicou que se deslocou até a Zona Oeste do Rio de Janeiro para ajudá-la.

"Ela está com a perna machucada, ou melhor, sentindo dor. Há algum tempo, a minha avó teve trombose e teve que usar uma meia especial e um gel… Ontem ela me ligou dizendo que está com a perna muito escura e com muita dor", iniciou, através de seus Storys no Instagram.

Na sequência, Jojo disse que não pensou duas vezes e levou a avó rapidamente ao hospital, antes que a situação piorasse. "A minha tia já agendou a consulta dela, mas eu vou buscá-la e levá-la na emergência, pelo menos para verificar. Ela está sendo medicada, mas vamos ver se não é alguma coisa que a gente não está sabendo", declarou.

fotogaleria

Ao longo de seu relato, a famosa contou que dona Rita realizou alguns exames que apontaram um quadro mais delicado do que o esperado. "Não tem jeito... Mas dessa vez não teve como mesmo e ela vai ter que ficar internada, gente", lamentou ela.

"Acusou trombose, algo que minha avó já teve anos atrás, mas voltou. Porém, dessa vez, está acima do joelho…. Com isso, ela vai ter que ficar em observação no CTI. Eu vou passando tudo para vocês depois", finalizou Jojo Todynho.