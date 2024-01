Viih Tube revela que planeja ser mãe pela segunda vez - Reprodução/Instagram

Viih Tube revela que planeja ser mãe pela segunda vezReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 15:18

Viih Tube abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil no Instagram nesta quinta-feira (4) e revelou que já está planejando sua segunda gravidez. De acordo com a ex-BBB, ela e Eliezer não estão se prevenindo para evitar uma gestação.

"Quando vem o próximo bebê?", perguntou um internauta na rede social. "Eu e o Eli não estamos prevenindo! Então vem quando Deus quiser", afirmou a empresária, que já é mãe de Lua Di Felici.

"Mas ano passado, no meio do ano, eu fiz uma reposição hormonal porque alguns hormônios estavam zerados! E eu estava me sentindo muito indisposta, muito mesmo!", explicou Viih.

"E acontece com muitas mães pós parto, um sono, uma sensação ruim de dificuldade pra tudo! E agora estou um foguete, acordando disposta, porém inibe a gravidez por um tempo! Então... está pra Deus mesmo (risos)", completou.