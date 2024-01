Pocah sai em defesa de Valesca Popozuda - Reprodução/Instagram

Pocah sai em defesa de Valesca PopozudaReprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 20:09

Pocah usou as redes sociais nesta quinta-feira (4) para sair em defesa de Valesca Popozuda, após a artista criticar os brasileiros por darem mais atenção ao lançamento do EP de funk de Karol G do que os projetos de cantores nacionais.

Em seu perfil no X (o antigo Twitter), a ex-BBB também alegou que o público não apoia artistas locais e destacou que as críticas não eram sobre o trabalho da colombiana. "Interpretação de texto mandou lembranças! Apoio super a Valesca quanto ao fato: Não apoiam artistas locais. Lancei dois EPs de funks, com músicas com potencial, mas se não tiver milhões investido, você não é visto", afirmou Pocah.

"Amo a Karol G, há anos cito que acompanho ela, e eu entendi que a Valesca não está criticando a artista e sim vocês que não olham para o Brasil e estão cagando para os artistas daqui. Eu acho que está muito fácil de entender, mas querem se fazer de maluco. Então, fim de papo e muita fé", completou.

Em seguida, Valesca não poupou elogios ao trabalho de Pocah. "Eu já falei que seu álbum é um dos melhores dos últimos tempos! Para mim, na verdade, é fod* demais. É isso, infelizmente o público não apoia", declarou.

Entenda o caso

Valesca Popozuda utilizou as redes sociais para desabafar após descobrir que a cantora Karol G vai lançar um EP de funk. "Karol G irá lançar um EP de funk e vocês estão indo à loucura. Deveriam ir à loucura quando eu, Tati, Mc Carol e outras funkeiras ativas na cena lançamos algo! Total respeito pelo trabalho da moça, o lance é com vocês. Vocês enfeitam muito os gringos e desfazem dos artistas locais", publicou ela.

"Só pontuando, não é nada contra ela gravar FUNK! Inclusive se ela quiser me chamar eu estou dentro! É sobre o público vibrar pela lançamento sendo que aqui no Brasil uma galera trabalha lançando funk e ninguém divulga! É sobre o público e não a artista", concluiu.