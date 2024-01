Gabi Prado desativa perfil no Instagram - Reprodução/Instagram

Publicado 04/01/2024 18:40 | Atualizado 04/01/2024 18:41

Após fazer um longo desabafo sobre como as redes sociais afetaram sua saúde mental e revelar o diagnóstico de um transtorno sem cura, Gabi Prado decidiu desativar seu perfil no Instagram. Os fãs notaram nesta quinta-feira (4) que a conta da ex-participante do reality De Férias com o Ex já não estava mais disponível.

Vale lembrar que recentemente, Gabi abriu uma caixinha de perguntas e falou sobre o diagnóstico. "Como está a mente?", perguntou um internauta. "Sendo cuidada. Eu descobri que tenho um transtorno que não tem cura e ele vai precisar ser tratado pelo resto da minha vida. No início relutei muito para aceitar, mas agora até que estou indo bem com as medicações novas", explicou.

"Antigamente eu achava que ir ao psiquiatra e psicólogo era coisa de doido. Hoje sei que é necessário. Porém, necessito também dormir bem, me alimentar bem, beber muita água, fazer exercícios físicos, ler, meditar e me afastar de tudo que me faz ter gatilhos emocionais que me tiram do equilíbrio diário. Meu principal gatilho: pessoas", revelou.

Além disso, Gabi contou que não sabia como continuaria na internet. "Eu estou em um novo tratamento e conviver com pessoas aqui na internet me gera muito prejuízo emocional. Hoje em dia, eu estou muito confusa em relação a internet", afirmou. "A internet me trouxe muitas coisas boas, mudou minha vida e da minha família, mas me colocou no fundo do poço".

Por fim, a influenciadora digital alegou que ainda não se sente segura para dar detalhes sobre o transtorno. "Tenho estudado sobre o assunto e quando eu senti que estou bem com o novo tratamento e achar que devo falar, eu tento conversar com vocês", concluiu.