Valentina BandeiraReprodução / Instagram

Publicado 05/01/2024 08:20

A atriz Valentina Bandeira está fora das novidades anunciadas para o "Big Brother Brasil 24". Nos últimos dias, ela havia revelado em seu canal no YouTube que apresentaria o bate-papo com os eliminados ao lado de Thais Fersoza.

A informação de que Valentina não fará parte do elenco de apresentadores do reality show da Globo foi confirmada pela emissora em comunicado à imprensa na noite da última quinta-feira (04). Segundo informações da nota, a esposa de Michel Teló comandará a atração sozinha.

"Thais Fersoza estreia no Bate-Papo BBB, que recebe os eliminados após as noites decisivas de paredão. A apresentadora é a responsável por conduzir a conversa com o recém-eliminado e ter as suas primeiras impressões do jogo do lado de fora da casa, além de mostrar e comentar cenas marcantes de sua passagem", declararam.