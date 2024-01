Ana Castela - Reprodução / TV Globo

Publicado 05/01/2024 09:39

A cantora Ana Castela foi um dos grandes destaques da música no ano de 2023 e tem conquistado cada vez mais o público com suas canções. O que muito se especula é o valor cobrado pela artista para realizar apresentações por todo o país.

O cachê, colocado como um dos maiores do Brasil no último ano, não seria tão alto quanto se imaginava. De acordo com o colunista Aaron Tura, do site "TV Foco", existe um movimento na produção da jovem para valorizar o preço.

Segundo o jornalista do veículo mencionado, sua fonte garante que a equipe de Ana Castela fez questão de divulgar que o cachê é avaliado em R$ 600 mil após a famosa participar do especial de Roberto Carlos, exibido na TV Globo.

O alto valor divulgado, no entanto, seria apenas uma estratégia para valorizar o cachê. Alguns shows da boiadeira custam em torno de R$ 60 mil reais. Vale lembrar que shows de grandes cantoras como Simone Mendes e Ivete Sangalo custam cerca de R$ 300 mil.