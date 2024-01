MC Gui e Nego do Borel - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2024 12:59

MC Gui surgiu bastante irritado nas redes sociais ao falar sobre uma luta de boxe marcada com Nego do Borel. De acordo com o funkeiro, o cantor o desafiou para o "ringue", mas desistiu após vê-lo pessoalmente.

Com semblante sério, MC Gui rasgou o contrato ao longo da gravação e se mostrou indignado com a decisão do colega. "Quando eu assinei o contrato da luta, família, mais de dois meses atrás, eu nunca tinha tido contato com o boxe. Era minha primeira vez de treinamento, de desafio e de poder participar de um evento como o Fight Music Show", iniciou.

"Eu estava com quase 100 kg e, óbvio, e o Nego do Borel, Nego do bordel, não sei qual nome devo chamar ele, pesa, sei lá, [estava com] 70 ou 75 kg, não faço ideia. Ele sabia da minha estrutura física, de tudo que vinha acontecendo, quem era o MC Gui, altura, peso, ele sempre soube tudo", continuou.

Ao longo de seu desabafo, o ex-A Fazenda afirmou que o cantor desistiu da luta ao encontrá-lo durante a coletiva de imprensa do evento. MC Gui, no entanto, revelou que fará questão de perder peso para enfrentar Nego do Borel no ringue.

"Resumindo, ele exigiu que eu batesse 78 kg e não batesse o peso que está no meu contrato. Meu contrato foi rasgado, estou assinando outro. Novo contrato de peso, vou bater 78 kg no dia da pesagem", declarou ele, por fim.

O evento mencionado pelo funkeiro se trata de uma luta entre influenciadores e a edição deste ano está marcada para acontecer no dia 24 de fevereiro, em São Paulo. Quando os dois se desafiaram, Gui estava pesando 98 kg.