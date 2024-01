Melody e Anitta - Reprodução / Instagram

Publicado 05/01/2024 11:19

A parceria entre Anitta e Melody finalmente aconteceu! As duas cantoras lançaram na última quinta-feira (04) um remix da música "Mil Veces" e rapidamente ficaram entre os assuntos mais comentados na web.

No entanto, um pequeno detalhe em uma das plataformas onde o hit foi lançado, chamou a atenção dos fãs. Para sinalizar o feat, o Spotify acabou marcando a cantora belga Melody, e não a adolescente brasileira.

Em uma live, Anitta se divertiu com o público ao revelar a "gafe" do streaming. "Deu tudo certo no sonho da gata. Gente, eu já vi que marcaram errado. Já liguei para a gravadora e pedi para corrigir", avisou a "Girl From Rio".

E completou: "Pelo amor de Deus, ninguém merece. Parece até que foi de sacanagem, né? Mas não foi não", brincou. Nos comentários, diversos internautas também se divertiram com o erro da plataforma.

"A póbi da Melody só tinha um sonho de ter um feat com a Anitta", se divertiu uma seguidora. "A bichinha não tem sorte mesmo", disse outra. "A Melody não tem um dia de paz", escreveu mais uma.