José Roberto Burnier é âncora do SP2 - Reprodução / TV Globo

Publicado 05/01/2024 13:34 | Atualizado 05/01/2024 13:50

O jornalista José Roberto Burnier, da Globo, usou as redes sociais para compartilhar boas notícias com os seguidores! Ele, que precisou realizar uma cirurgia de emergência após sofrer um infarto durante o plantão de Ano-Novo da emissora, celebrou a alta hospitalar nesta sexta-feira (05).

"Alta! Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês, aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia. Vida que segue!", escreveu o âncora do SP2 na legenda de uma publicação em seu perfil.

Nos comentários, internautas celebraram a novidade e deixaram diversas mensagens de carinho e apoio ao apresentador do jornal local de São Paulo. "Que notícia boa. Melhoras e que se recupere logo", desejou um seguidor. "Que notícia boa, nessa primeira sexta do ano! Boa recuperação!", comemorou outro. "Que notícia boa. Se recupere logo pra voltar pro SP2, estamos com saudade", disse um terceiro.

Na última quarta-feira (03), José Roberto Burnier compartilhou em seu Instagram a imagem de um exame e revelou o grande fator responsável por salvar sua vida. "Quando os médicos falam que temos que fazer exercícios físicos, eles sabem o que dizem. Só escapei porque eu estava condicionado. Meu coração teve força para criar os 'atalhos' que me salvaram", explicou ele.