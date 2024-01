Tadeu Schmidt dá spoilers do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 14:41 | Atualizado 05/01/2024 20:02

O público já pode comemorar, porque o “Big Brother Brasil 24”, da Globo, começou com tudo. Nesta sexta-feira (05), ao longo da programação, a emissora aproveitou para divulgar os nomes dos participantes confirmados na nova edição do reality show.

MC Bin Laden: Natural de São Paulo, MC Bin Laden, 29 anos, é um dos famosos que estão no BBB 24. O funkeiro ficou conhecido pelo hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável" e o clipe oficial tem 109 milhões de visualizações. Natural de São Paulo, MC Bin Laden, 29 anos, é um dos famosos que estão no BBB 24. O funkeiro ficou conhecido pelo hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável" e o clipe oficial tem 109 milhões de visualizações.

Ele é filho adotivo e perdeu a mãe biológica em 2022. Antes da fama o MC foi vendedor na 25 de março, rua famosa da capital paulista. Em sua entrevista ele se definiu como competitivo e diz que tudo relacionado a jogo o representa. Teimoso, ambicioso, cauteloso, feliz, alegre e maloqueiro.

Entre os momentos mais difíceis que encarou na vida está a fase em que passou fome e a época em que, segundo ele, foi expulso de casa aos 11 anos;

Além de Bin Laden, também foi anunciado o primeiro nome de um Pipoca: Leidy Elin. Aos 26 anos, a moça trabalha como operadora caixa de uma loja de roupas esportivas. Também é trancista quando pode. Cursa a faculdade de Direito, em que está no segundo período.

Yasmin Brunet: A espera acabou, confirmada nessa edição do Big Brother Brasil, Yasmin Brunet, 35 anos, é natural do Rio de Janeiro. Com apenas 19 dias de vida, participou de uma campanha de saúde. Mas sua carreira no mundo da moda começou mesmo aos 13 anos, assessorada pela mãe, a modelo Luiza Brunet.

Luiza declarou que a filha é tímida e reservada e em sua entrevista, Yasmin disse que pessoas falsas e mentirosas a irritam muito e que seus amigos gostam da modelo porque, segundo ela, é “verdadeira, autêntica, estranha e meio maluca’.

Recentemente, a modelo viveu um clima de romance com o funkeiro MC Daniel. Ela também já se relacionou com o ator Kayky Brito, o ator Sergio Hondjakoff e o cantor Luan Santana.

Além de Yasmin, também foi anunciado o Pipoca: Maycon, tem 35 anos e é cozinheiro escolar. É casado há 11 anos, ele e a esposa, Franciane, sonham em ser pais. Eles tentam ter filhos há oito anos e estão na fila da adoção desde a pandemia



Maycon se define como heterosexual, revelou que viveu experiências homossexuais na juventude e já teve crush no cantor Lucas Lucco.

Vanessa Lopes: Natural de Salvador (BA), a criadora de conteúdo Vanessa Lopes, 22 anos, possui mais de 30 milhões de seguidores e mais de um bilhão de curtidas apenas no TikTok.

Ao que tudo indica Vanessa vai causar dentro do reality, pois em sua entrevista ela disse que não acorda de bom humor: “Demoro para raciocinar, não costumo dar bom dia. Na minha casa, ninguém tem costume”.



Ela afirma que terá a torcida de nomes como Gabriel Medina ex-marido de Yasmin Brunet, Lucca Picon, Juliano Floss, Vivi Wanderley, Clara Garcia e João Guilherme.

Vinicius Rodrigues: O Atleta Paralímpico Vinicius Rodrigues, 29 anos, é natural de Maringá (PR). Ele perdeu a perna em um acidente de moto, aos 19 anos, em sua cidade natal. Ainda hospitalizado, recebeu a visita da medalhista paralímpica Terezinha Guilhermina e, a partir daquele momento, sonhou em ser um atleta.



Já vendeu bombons na rua e foi atendente de uma rede de fast food com 16 anos. Em sua entrevista para o reality, o atleta contou que é um cara feliz e otimista, adora dançar e fala sozinho: “Vou virar meme, com certeza”



Vinicius revelou ainda que tem o piloto Ayrton Senna como um de seus ídolos. Uma de suas próteses, inclusive, tem a pintura do capacete do tricampeão de Fórmula 1.

Matéria em atualização...