Look de Anitta no "Ensaios da Anitta"Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 19:56 | Atualizado 08/01/2024 22:04

Anitta comemorou o sucesso de seu novo hit, "BELLAKEO", parceria com Peso Pluma, durante seu evento pré-Carnaval, o "Ensaios da Anitta". Ao apresentar o hit, os fãs interpretaram uma fala da cantora como uma indireta para Ludmilla.

Enquanto performava seu novo sucesso em Salvador, Bahia, Anitta declarou: "Só quem tá no top global dá um grito! Só eu! Só tem eu c*ralho". Esta semana, a brasileira entrou no TOP 10 da Billboard Global 200, ocupando a sétima posição. Confira:

“Só quem está no top global da um grito. Só tem eu “ os haters piram



Ensaios da Anitta pic.twitter.com/PNAUGABfNS — Bianca (@BiancaAnitter) January 7, 2024

Nos comentários, os fãs apontaram a fala como uma indireta para Ludmilla. "A Ludmilla ficando em silêncio para sempre", alfinetou uma. "Não mentiu", disse outra. "Incrível que quando a Lud faz isso (na verdade, bem menos que isso) eles falam: 'olha que soberba, por isso que eu odeio", comparou uma terceira.

Nesta segunda-feira (8), Anitta também aproveitou para comemorar o sucesso da nova edição do "Ensaios da Anitta" nas redes sociais. Ao celebrar as apresentações, que foram um sucesso de público, fãs também interpretaram a postagem como uma indireta para Ludmilla.

"É sobre ter demanda para fazer entregas", escreveu a carioca. Recentemente, internautas publicaram vídeos do show da cantora supostamente vazios. No entanto, os registros foram feitos antes do início da apresentação, quando o público ainda estava chegando ao local.