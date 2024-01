BBB 24 foi responsável pelo rompimento de Yasmin Brunet e MC Daniel - Reprodução/Instagram

Publicado 08/01/2024 18:12 | Atualizado 08/01/2024 18:17

O relacionamento de Yasmin Brunet e MC Daniel teria chegado ao fim após a modelo aceitar o convite para participar do grupo Camarote do BBB 24, que começa nesta segunda-feira (8).

De acordo com informações da colunista Mariana Morais, do Correio Braziliense, o cantor chegou a confidenciar aos amigos que achava o reality show da TV Globo uma exposição desnecessária para a filha de Luiza Brunet.

Outro fator que teria também contribuído para o rompimento do casal foi o ciúmes do músico. Por conta disso, Yasmin decidiu entrar no reality show solteira para focar completamente no jogo.

Após o término, Yasmin chegou a declarar nas redes sociais: "Falei que não ia mais errar… mas eu erro lindo. Amo ser intensa". No entanto, fontes próximas à dupla acreditam que caso ela não se envolva com ninguém no confinamento, eles ainda podem voltar a se relacionar pós-BBB.