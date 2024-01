Boninho gera revolta em ex-participantes do BBB - Divulgação/TV Globo

Boninho gera revolta em ex-participantes do BBBDivulgação/TV Globo

Publicado 08/01/2024 16:08 | Atualizado 08/01/2024 17:27

Pois bem, caros leitores, Boninho gerou revolta entre ex-participantes do BBB ao deixá-los esperançosos com possíveis convites para participar do Puxadinho da nova temporada do programa, que começa nesta segunda-feira (8).

De acordo com informações reveladas a este colunista que vos escreve, existe um grupo no WhatsApp com ex-BBBs das primeiras temporadas do reality show. E neste grupo, circulou informações de que o puxadinho do Big Brother Brasil 24 seria formado por nomes que já passaram pela casa mais vigiada do país. Inclusive, membros da produção entraram em contato com ex-BBBs cogitando a participação deles no puxadinho.

Com isso, os ex-brothers e sisters começaram a se preparar para o momento em que iriam receber o convite oficial da direção do programa para retornar ao reality. Na expectativa para voltar a aparecer na TV, muitos realizaram procedimentos estéticos, como harmonização facial. Além disso, até semana passada, uma ex-BBB estava de malas prontas achando que seria escolhida pela produção.

No entanto, o grupo foi pego de surpresa com o anúncio do Puxadinho no Fantástico no último domingo (7), que será composto apenas por Pipocas. A coluna Daniel Nascimento teve acesso a alguns áudios e prints, e neles, os ex-BBBs se mostraram revoltados com o diretor da atração.