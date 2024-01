André Gonçalves e Danielle Winits - Reprodução / Instagram

André Gonçalves e Danielle WinitsReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2024 12:22 | Atualizado 08/01/2024 12:27

A reconciliação entre Danielle Winits e André Gonçalves após a participação do ator em "A Fazenda 15" é real! No último domingo (07), a atriz compartilhou uma sequência de fotos ao lado do amado e encantou os fãs do casal.

Em seu perfil oficial no Instagram, ela publicou três registros beijando o ex-peão. "Domingo em 3 atos", escreveu na legenda. Os dois anunciaram a separação pouco tempo antes do artista ser confinado no reality show da Record.

A volta oficial, porém, aconteceu assim que o programa terminou . Danielle Winits, inclusive, marcou presença na grande final da competição para prestigiar André, que ganhou o título de vice-campeão da edição.

Felizes com a reconciliação dos atores, os internautas fizeram questão de deixar inúmeras mensagens carinhosas ao casal. "Amar é encontrar parte da sua alma em outra pessoa", disse uma. "Casalzão", declarou outra. "Amor que transborda", escreveu uma terceira.