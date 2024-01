Anitta realizou show na Bahia - Reprodução / Instagram

Anitta realizou show na BahiaReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2024 10:00

A cantora Anitta ficou entre os assuntos mais comentados da web no último domingo (07), após uma apresentação na Bahia. O comportamento simpático da "Girl From Rio" chamou atenção dos internautas, que não esconderam a surpresa ao assistirem um registro da artista com um fã.

No vídeo que circula nas redes sociais, a famosa aparece em cima do palco sendo abraçada diversas vezes por um admirador. A atitude carinhosa de Anitta com o rapaz, no entanto, foi um dos destaques da gravação.

"Anitta chegou no Brasil bem zen. Ela está mais leve nos shows dela... eu percebi no show dela que vi no YouTube que foi em salvador e ela entregou muito", observou uma seguidora. "Sim, ela tá muito simpática, tô até estranhando", brincou outra.

As duas viraram assunto nas redes assim que o filho mais velho da baiana, Marcelo, foi mencionado no palco. "O Marcelo me falou: minha mãe, eu sei com quem a Anitta tá ficando, hein?!", disparou a famosa.