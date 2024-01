Bella Campos e Lucas Leto - Foto: Reprodução

Publicado 07/01/2024 16:33 | Atualizado 07/01/2024 16:46

Ao que parece, a fila andou para Bella Campos, a atriz que teve um fim de namoro conturbado com MC Cabelinho, está vivendo um affair com o também ator Lucas Leto, o Marcelo do remake da novela ‘Pantanal’, da TV Globo.



Nas imagens gravadas no sábado (6/1), no "Ensaios da Anitta", em Salvador, Bahia, e divulgada pelo site do jornalista Leo Dias, Bella e Lucas aparecem dançando bem juntinhos nos vídeos, com direito a beijinho de borboleta e troca d e carícias. Os dois conversavam ao pé do ouvido e ainda dançavam abraçados.



Bella está solteira desde que terminou o relacionamento com MC Cabelinho em agosto de 2023, já Lucas, até junho do mesmo ano, namorava o DJ e diretor Mauricio Bahia Sacramento.