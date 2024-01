Thomas Santana mostra detalhes inacabados da casa do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2024 18:06 | Atualizado 06/01/2024 18:10

Antes da grande estreia da nova temporada, marcada para o dia 8 de janeiro, a casa do BBB 24 recebeu a visita de influenciadores digitais neste sábado (6) para mostrar toda a decoração inspirada nos contos de fadas. No entanto, Thomas Santana encontrou detalhes que ninguém havia mostrado antes.

Nos Stories, Thomas filmou as cabines dos banheiros, que raramente é vista pelo público e surpreendeu com uma câmera no local. “A câmera fica em cima mesmo”, declarou.

Em seguida, ele começou a notar pequenos detalhes da reforma da casa. “Eu já fui ajudante de pedreiro, várias coisas mal acabadas ainda. Acho que vai retocar até segunda”, disse. “É que eu sou filho de marceneiro e pedreiro e já fui ajudante, então fico vendo umas coisas que estão me dando nervoso”.

O Thomas Santana vendo os defeitos do banheiro KKKKKKKKK Boninho nunca mais chama ele #BBB24 pic.twitter.com/eSaLISjy4r — Matheus (@odontinho) January 6, 2024