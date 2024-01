Valentina Bandeira ficou fora do time de apresentadores do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Valentina Bandeira ficou fora do time de apresentadores do BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2024 13:19 | Atualizado 06/01/2024 14:40

A apresentadora Valentina Bandeira usou as redes sociais neste sábado (6) para agradecer o apoio dos fãs após ficar fora da cobertura do BBB 24 da TV Globo.

"Impossível encontrar palavras pra agradecer tantas mensagens de carinho", escreveu nos Stories do Instagram. "É muito bom perceber que se é amado para além das conquistas profissionais. O maior cura mesmo. Muito obrigada".

VEJA: Valentina Bandeira faz publicação após ser afastada do time do #BBB24.



A apresentadora estaria no bate-papo com o eliminado, mas foi retirada do casting após vazar a informação. pic.twitter.com/BmDtOOK4fS — Central Reality (@centralreality) January 6, 2024

No X (antigo Twitter), ela também falou sobre o caso. "No meio dessa tristeza toda eu me senti muito querida por vocês, obrigada", declarou.

No meio dessa tristeza toda eu me senti muito querida por vocês, obrigada — Valentina Bandeira (@ValenRWBandeira) January 6, 2024

De acordo com Gabriel Vaquer, jornalista do jornal Folha de S. Paulo, a decisão de retirar Valentina da cobertura oficial foi tomada após a Globo tomar conhecimento que a própria influenciadora vazou a informação em seu canal, em dezembro de 2023.

A artista de 29 anos ocuparia o posto de apresentadora no tradicional bate-papo com o eliminado da semana. Ela estaria no comando da atração ao lado de Thaís Fersoza, que foi confirmada oficialmente na função na quinta-feira (4).

Em live publicada no YouTube em 2023, Valentina Bandeira havia antecipado a informação de que estaria no elenco de cobertura do BBB 24. "Eu vou apresentar um mesacast do Big Brother. Vai ser eu e a Thaís Fersoza. Vou botar na mesa uma plaquinha com o link do meu canal, seria mágico", adiantou