Relembre brigas entre Wanessa e Graciele LacerdaReprodução/Instagram

Publicado 06/01/2024 12:14

Zezé Di Camargo e a atual companheira do sertanejo, Gabriele Lacerda. A cantora Wanessa foi confirmada na última sexta-feira (5) no grupo Camarote do BBB 24 . Após o anúncio da artista no confinamento, os internautas resgataram uma briga envolvendo a filha dee a atual companheira do sertanejo,

O episódio teria acontecido em 2011 e veio a público em 2016, revelado no programa Fofocalizando do SBT. “Gente, só esclarecendo essa história da surra, que as pessoas do mal fazem questão de propagar: Aconteceu, sim! Não uma surra, e sim, uma agressão covarde e inesperada. Estávamos na casa de um amigo juntamente com uns poucos amigos. Foi quando Wanessa chegou de repente. Chegou por trás, sem ninguém ver, totalmente fora de si, embriagada talvez, e agrediu por trás”, declarou Zezé Di Camargo na ocasião, em posicionamento através das redes sociais.

De acordo com o ex-marido de Zilu Godoi, ele e o então marido de Wanessa, Marcus Buaiz, conseguiram separar as duas. “Imediatamente a segurei e fui ajudado pelo Marcus que, com muita consciência, me ajudou a tirá-la. Teve um puxão de cabelo por trás e como ninguém esperava, ela caiu. Mas não passou disso. Não sou hipócrita e acho que a verdade tem que ser dita, doa a quem doer”, completou.



Suposto perfil fake envolve família Camargo em nova polêmica

Essa não foi a única polêmica envolvendo as duas. Em 2023, a relação das duas foi afetada quando prints exibiram que a esposa de Zezé di Camargo havia criado um perfil falso para criticar e publicar histórias falsas sobre membros da família do cantor. A cantora chegou a ameaçá-la de processo.

O caso ganhou repercussão quando Amabylle Eiroa, namorada de Igor Camargo, irmão de Wanessa, revelou que Graciele Lacerda havia criado um perfil falso para atacar os filhos do cantor. A atual esposa de Zezé negou, mas a nora do artista expôs mais capturas de tela para comprovar sua informação.

Supostos prints divulgados por Leo Dias, Graciele teria acusado Wanessa de trair seu ex-marido, Marcus Buaiz, com o atual namorado, Dado Dolabella. De acordo com o Jornal O Globo, a artista cogitou processar a madrasta, mas teria desistido do processo para que a família não fosse mais exposta na mídia.

Graciele declara torcida para Wanessa no BBB 24

Após o anúncio da cantora Wanessa no time Camarote do BBB 24, Graciele Lacerda usou as redes sociais para declarar apoio a enteada. Nos Stories do Instagram, a noiva do sertanejo repostou o anúncio sobre o confinamento da cantora e escreveu: "Estamos com você".