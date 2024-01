Alane Dias é comparada com atriz Bruna Marquezine - Reprodução/Instagram

Alane Dias é comparada com atriz Bruna MarquezineReprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 20:46 | Atualizado 05/01/2024 21:24

Alane Dias, de 24 anos, foi confirmada no time Pipoca no BBB 24 nesta sexta-feira (5) e sua semelhança com Bruna Marquezine chamou a atenção dos internautas nas redes sociais e gerou memes.

De acordo com a própria confinada, a atriz é conhecida como "Bruna Marquezine do Pará" e rapidamente os internautas brincaram: "Escondam ela do Neymar".

"O pior é que lembra sim", disse um internauta. "Neymar deve estar assinando o ppv", brincou outro. "Menino Ney começou a seguir", declarou outra.

Alane é bailarina e modelo, tem 24 anos, vem de Belém do Pará (PA) e faz parte do grupo Pipoca! Vinicius Rodrigues é atleta paralímpico, tem 29 anos, vem de Maringá (PR) e faz parte do grupo Camarote #BBB24 #BigDay #RedeBBB pic.twitter.com/FICgejBkcL — Big Brother Brasil (@bbb) January 5, 2024

Conheça Alane Dias

A sister é bailarina, atriz e modelo e não paga o cartão de crédito desde que se mudou para São Paulo. "O cartão deve ser uns R$ 3 ou R$ 4 mil. Tenho uma dívida no banco também. Resolvi desinstalar o aplicativo para não pensar sobre isso. Por causa dos juros, já deve estar com Deus", contou ao Gshow.

Alane é amiga de Kamilla Salgado, do BBB 13. A mãe de Alane foi a responsável pela coreografia da ex-sister no concurso Rainha das Rainhas e depois no casamento de Kamilla e Eliéser.

Ainda segundo Alane, ela nunca realizou procedimento estético: "Sou toda natural, bonita pra caramba [risos]".