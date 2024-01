Ana Hickmann demitiu e acusou ?fiel escudeira? de ajudar ex em fraudes - Foto: Reprodução

Publicado 05/01/2024 18:02 | Atualizado 05/01/2024 18:10

A apresentadora Ana Hickmann se pronunciou na tarde desta sexta-feira (5) após sua ex-assessora, Claudia Helena, emitir um comunicado negando envolvimento com as acusações de fraude nas empresas da modelo. A ex-funcionária explicou a origem dos R$ 100 mil que foram transferidos para a sua conta, em 2015, mas Ana emitiu uma nova nota sobre o caso.

"Durante as apurações, foram encontrados diversos atos fraudulentos na administração das empresas em que Ana Hickmann é sócia, com total desconhecimento da apresentadora. Dentre esses atos, foi localizada uma transferência de R$ 100.000,00 da conta bancária da empresa para Cláudia Helena, bem como um contrato que conta com a assinatura falsa de Ana Hickmann, cuja testemunha é a ex-funcionária. A investigação de todos os fatos e envolvidos está sendo conduzida pela justiça", informa a nota.

Mais cedo, Claudia Helena emitiu um comunicado através de seu advogado com exclusividade para a coluna Daniel Nascimento, para explicar a origem da quantia transferida para a sua conta. "Com relação ao valor de cem mil reais, depositado através de TED em sua conta bancária, trata-se de uma bonificação que foi paga em função do êxito de novos contratos celebrados, bem como a renovação de contratos pré existentes durante o período de 2010 a 2015. Vale ressaltar que o pagamento em questão fora autorizado expressamente por ambos os sócios da Hickmann Serviços LTDA.", declarou o representante da ex-funcionária da apresentadora.

O comunicado de Claudia Helena ressalta que ela sempre foi muito mais do que apenas uma "assessora" da modelo, já que as duas trabalharam juntas por mais de 10 anos. A parceria chegou ao fim em novembro de 2023, poucos dias após Ana anunciar o divórcio de Alexandre Correa.

"Importante destacar que Cláudia exercia muito além da sua função de agente, cuidando das propriedades da apresentadora, inclusive intermediando a contratação de funcionários para as referidas propriedades. Fato este que é de conhecimento de toda a equipe e familiares da referida apresentadora. Cláudia afirma ainda que acredita na Justiça e que todos esses fatos serão esclarecidos", completou.

À Polícia Civil de São Paulo, a apresentadora relatou que passou a desconfiar da ex-assessora após a ausência de uma resposta esclarecedora sobre movimentações financeiras estranhas em suas empresas. Através de seus advogados, Ana Hickmann afirmou que, no ano de 2015, houve uma transferência de R$ 100 mil "da conta da empresa para a conta bancária de Claudia Helena dos Santos".