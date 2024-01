Christian Oliver morreu aos 51 anos - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 17:12 | Atualizado 05/01/2024 17:14

O ator Christian Oliver, de 51 anos, morreu em um acidente aéreo em Bequia, no Caribe. De acordo com informações do site TMZ, as duas filhas do artista, Madita e Annik, de 10 e 12 anos, fruto do relacionamento do ator com Jessica Mazue, e o piloto da aeronave Robert Sachs, também não sobreviveram à queda do avião monomotor.

Christian Klepser, mais conhecido como Christian Oliver, nasceu em Celle e cresceu em Frankfurt, na Alemanha. Ele se mudou para Nova York, nos Estados Unidos, para focar na carreira artística.

Com mais de 60 trabalhos na carreira, o ator esteve no elenco de grandes produções, como a série "Sense8" e os filmes "Speed Racer", "O Segredo de Berlim" e "Indiana Jones e a Relíquia do Destino".

Além disso, Oliver também esteve na série "Hunters", com Al Pacino, e no filme "Rocketman". O último trabalho de Christian Oliver foi no filme "Forever Hold Your Peace", que teve as filmagens finalizadas no dia 20 de dezembro.