MC Bin Laden é o primeiro Camarote confirmado no BBB 24 - Globo/Paulo Belote

Publicado 05/01/2024 15:12 | Atualizado 05/01/2024 15:26

, mais conhecido comoé o primeiro integrante do grupo Camarote confirmado no BBB 24 anunciado na tarde desta sexta-feira (5) durante o Big Day. Criado na Vila Progresso, bairro situado em Itaquera, na Zona Leste de São Paulo, o brother ficou conhecido pelo hit "Tá Tranquilo, Tá Favorável".

O artista, que canta funk desde os 15 anos, foi vendedor na 25 de Março antes da fama, comeu comida estragada e chegou a passar fome. Ele também se define como uma pessoa "ambiciosa, mas também cautelosa", além de "teimoso e alegre".

Aos 30 anos, o cantor recentemente revelou que já foi apaixonado por Bruna Marquezine : "Todo mundo concorda que a Bruna Marquezine é a mina mais bonita do Brasil. Ficamos nesse debate dois dias, mas sem dúvidas…", contou nas redes sociais. "Ela não é ex do Neymar. Ela é uma modelo, fez filmes e novelas. Não tem só status de ex de jogador".