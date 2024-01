Jaquelline Grohalski e Lucas Souza no Natal - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 15:58

Jaquelline Grohalski, campeã de "A Fazenda 15", revelou que planeja dar um passo importante em seu relacionamento com o ex-peão da mesma edição do reality, Lucas Souza. Em entrevista à coluna Mariana Morais, do Correio Braziliense, a ex-peoa abriu o jogo sobre os planos para morar com o namorado.

"Estamos ajudando muito um ao outro aqui, e falamos sim, em morar juntos em breve. Se tudo der certo, acontecerá no tempo de Deus", afirmou Jaque. A campeã do reality rural também não poupou elogios à família de Lucas após conhecê-los no Natal. "Eu amei a família dele! Me receberam super bem. Minha sogra é muito querida e os sobrinhos deles são uns amores".

Além disso, Jaquelline revelou que ainda não planeja mexer no prêmio de R$ 1,5 milhão, mas que pretende investir. "Deixar guardado por agora pra pensar em um investimento legal", explicou.

De acordo com a ex-peoa, ela não imaginava que venceria a competição. "Não imaginava chegar tão longe, mas com meu jeito ganhei o público, que me deu essa vitória. Eles são incríveis", completou.