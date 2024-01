Alexandre Correa faz desabafo após ficar sem ver o filho - Reprodução/Instagram

Alexandre Correa faz desabafo após ficar sem ver o filho Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2024 10:28

O ex-marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa, usou as redes sociais na noite da última sexta-feira (5) para desabafar sobre as visitas ao filho, Alezinho, de nove anos. De acordo com o empresário, que acusou a apresentadora da Record TV de alienação parental essa semana, durante 55 dias, viu o menino apenas três vezes.

“Fazem 55 dias daquele fatídico 11 de novembro, onde eu fui acusado de uma agressão que nunca houve. Em 55 dias, eu vi o meu filho três vezes. O Alexandre passou o Natal, o Réveillon e o Ano-Novo com sua mãe”, declarou nos Stories do Instagram.

“Eu, por decisão judicial, deveria ter visto o meu filho do dia 22 a 24 de dezembro, não vi. Eu, por decisão judicial, deveria estar com o meu filho desde o dia 3, não estou. Eu já fiz tudo o que eu podia e nem mesmo a ordem judicial é obedecida”, afirmou.

Ainda segundo o empresário, seu único desejo é que a decisão judicial seja cumprida: “Não quero nada além. Só quero ver o meu filho. Só quero ter o mesmo direito que a Ana Hickmann tem. Só que parece que a lei pra ela é uma e pra mim é outra. Isso está claro”.

Alexandre disse que tentou contato com o advogado da ex-mulher para propor um acordo, mas não funcionou. "As coisas estão passando dos limites aceitáveis".

“Eu fui na delegacia de Itu, com a decisão judicial, fiz um BO e não foi tomada providência nenhuma. E eu continuo sem ver o meu filho. Então, a quem eu devo recorrer? Já não sei mais o que fazer”, completou.