Tati Quebra Barraco se pronuncia após boatos de prisão - Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2024 14:26 | Atualizado 06/01/2024 17:00

Tati Quebra Barraco foi surpreendida logo ao acordar com a fake news de que teria sido presa na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Os boatos alegavam que a cantora havia ido parar na prisão por esconder traficantes e armas dentro de casa.

À coluna Daniel Nascimento, a cantora falou com exclusividade sobre o caso neste sábado (6). "Eu acordei com o pessoal me ligando", relatou. "Eu não sei de onde pode ter vindo [a notícia], geralmente eu sou atacada e não vou para internet ficar falando”.

"Me chamam de feia, de preta [...], eu sou atacada todos os dias. Agora, levar para frente a gente sempre leva. Eu sempre estou indo na delegacia da internet, como já me mataram também, me botaram na internet... É só Deus! De onde vem [as fake news] eu não sei, infelizmente", afirmou. "É gente do mal".

Nos Stories do Instagram, Tati tranquilizou os fãs e mostrou que está levando o caso com leveza. "Deus é comigo. Não temerei. Obrigada pelo carinho, gente. Obrigada pelo carinho e pela força de vocês, estamos juntos. Estou bem, graças a Deus", completou.