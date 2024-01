Filho de Zezé Di Camargo expõe prints após Graciele Lacerda assumir perfil fake: ?Covardia? - Foto: Reprodução

Filho de Zezé Di Camargo expõe prints após Graciele Lacerda assumir perfil fake: ?Covardia? Foto: Reprodução

Publicado 06/01/2024 16:30 | Atualizado 06/01/2024 17:11

Neste sábado (6),usou as redes sociais para se posicionar a respeito do suposto desafeto entree a noiva do sertanejo,e gerou intriga com o filho,. A filha do cantor foi confirmada no elenco do BBB 24 e internautas resgatarem uma briga entre Wanessa e Graciele , que teria acontecido em 2011 e só veio a público através do Fofocalizando, de 2016.