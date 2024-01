Vidente acusa Gretchen de intolerância religiosa - Reprodução/Instagram

Vidente acusa Gretchen de intolerância religiosa Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2024 12:57

Monica Buonfiglio, conhecida como a vidente dos famosos e também por errar previsão de Nicole Puzzi no programa do saudoso Clodovil, acusou Gretchen de intolerância religiosa e expôs episódio que aconteceu durante participação no programa “Altas Horas”, da Rede Globo. De acordo com a astróloga, a mãe de Thammy Miranda mudou totalmente ao descobrir quem ela era e pediu para que Monica não se aproximasse dela.

Em vídeo, Buonfiglio relata que estava esperando para entrar no programa de Serginho Groisman junto com outros convidados quando o caso aconteceu. “Eu cumprimentei a Gretchen, falei: ‘Oi, Gretchen! Nossa, gosto tanto de você’. Ela pegou, me beijou, eu cumprimentei ela", iniciou. "Aí ela pegou e perguntou: ‘você não é aquela moça que trabalhava na Bandeirantes?’”.

Segundo a taróloga, ela confirmou a informação ao ser conhecida. “Ela olhou para mim e ela falou: ‘Você não olha para mim, você não me dirige a palavra, você não pergunte dos meus filhos, você vai ficar bem distante de mim’”, contou Monica.

Ela disse ainda que Gretchen pediu para que evitasse olhar em sua direção e chegou a limpar o rosto no local em que a taróloga havia dado um beijo nela. “Praticamente, toda vez que eu tentei falar alguma coisa, ela me cortou”, afirmou. “Depois eu acabei descobrindo que ela era evangélica, que ela estava frequentando algum lugar e ela me tinha como um demônio. Os evangélicos têm essa mania horrorosa de achar que toda pessoa que joga tarô ou que teve alguma coisa com a religião afro-brasileira, é o diabo”, finalizou.