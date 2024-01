Rodriguinho é confirmado no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 05/01/2024 21:50 | Atualizado 05/01/2024 22:25

Rodriguinho foi foi o quinto integrante do Camarote confirmado no BBB 24 durante o Big Day nesta sexta-feira (5). O músico tem 35 anos de carreira, foi sucesso nos anos 90 e marcou gerações com o hit: "Sorria que eu estou te filmando".

Rodrigo Fernando do Amaral Silva nasceu em Bauru, interior de São Paulo, e se mudou para a capital quando tinha apenas um ano de idade. Aos 10, começou sua carreira na música no grupo "Toca do Coelho". Anos mais tarde, ele integrou o Moleque Travesso, que se tornou "Os Travessos", um dos grupos mais populares da década de 90.

A participação do músico no reality show da TV Globo já havia sido vazada na manhã desta sexta-feira após ele cancelar a agenda de shows prevista para os quatro primeiros meses de 2024, que contava com 50 apresentações.



Aos 45 anos, o pagodeiro é low profile, discreto e que gosta de chamar atenção. "Eu não gosto de perder uma discussão e eu sou sincero", disse ao Gshow. "Se eu votar em uma determinada pessoa e se perguntarem se votei, eu vou falar. E a sinceridade incomoda as pessoas. Sou alegre, feliz com a vida, mas não sou otário. Não levo desaforo para casa. Sou um cara competitivo, mas com tudo baseado em respeito".

Em 2021, Rodriguinho usou as redes sociais pedir pra a ex-mulher Nanah Damasceno, que participou do reality Ilha Record, enviasse os documentos do divórcio. “Sou casado ainda no papel porque a Nanah não me manda o papel. Nanah, me manda o papel para eu ficar logo livre. Há dois anos, você está para mandar o papel de divórcio e não manda. Não precisa falar comigo, não. Manda o advogado me enviar o papel”, escreveu o cantor na época.



Vale lembrar que, eles se separaram em 2019, mas só anunciaram o fim da união em 2020. Na ocasião, Nanah afirmou que o término aconteceu de forma tranquila, mas algum tempo depois, a influencer gravou vídeos e relatou que viveu um relacionamento abusivo durante anos e que o ex a batia frequentemente.