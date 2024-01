Yasmin Brunet revela conselhos que recebeu da mãe para entrar no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Yasmin Brunet revela conselhos que recebeu da mãe para entrar no BBB 24Reprodução/Instagram

Publicado 06/01/2024 17:51 | Atualizado 06/01/2024 17:54

Yasmin Brunet compartilhou nas redes sociais neste sábado (6) um vídeo do exato momento em que conta para a mãe, Luiza Brunet, que iria participar do BBB 24. A sereia, como é conhecida pelos fãs nas redes sociais, ficou surpresa ao receber o incentivo para fazer topless no reality show.

Na gravação, Luiza aparece em choque e não acredita que a filha realmente iria para o confinamento da casa mais vigiada do Brasil. "Tudo bem se você não acreditar, mas eu preciso dos seus conselhos. Se eu fosse, o que diria pra eu fazer e não fazer?", pergunta Yasmin.

"Eu não fico nem um pouco preocupada com você se você for. Eu ficaria preocupada se você não for", respondeu a atriz.

Em seguida, a influenciadora digital pergunta se deve aproveitar as festas e usar biquíni. "Você tem um corpo maravilhoso, mostra o corpo que você tem", disse Luiza. "Use sua inteligência para fazer boas discussões". Por fim, a mãe de Yasmin ainda incentivou a herdeira a fazer topless. Confira: