Zilu detona Graciele após madrasta declarar torcida a Wanessa Camargo no BBB 24 - Foto: Reprodução

Publicado 07/01/2024 13:09 | Atualizado 07/01/2024 14:46

Faltando um dia para a estreia do BBB 24, a promessa de entregar um bom entretenimento já começou. A treta entre a família Camargo promete ser uma das atrações principais fora do reality show.



Zilu Godoi mandou uma indireta nas redes sociais, onde alguns internautas apontaram que seja para Graciele Lacerda, atual namorada de Zezé Di Camargo.



Tudo começou após Lacerda declarar torcida para a enteada Wanessa Camargo, confirmada como uma das famosas que compõe o grupo Camarote: “Estamos com você”, publicou ela no Story do Instagram, minutos depois de a Globo confirmar a cantora como participante da atração.



Zilu, mãe de Wanessa, parece não ter gostado do apoio dado pela madrasta da filha e soltou o verbo nas redes sociais.



“Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada”, disparou a ex-mulher do sertanejo Zezé.