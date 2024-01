Após Anitta incentivar romance, filho de Ivete Sangalo e Melody reagem - Foto: Reprodução

Após Anitta incentivar romance, filho de Ivete Sangalo e Melody reagem Foto: Reprodução

Publicado 07/01/2024 14:24

O filho da cantora Ivete Sangalo, Marcelo Candy Sangalo, e Melody, reagiram após Anitta incentivar um romance entre eles.



Tudo começou quando a funkeira estava se apresentando em Salvador, Bahia, com Ivete, no "Ensaios da Anitta", temporada de pré-Carnaval da cantora carioca. A baiana revelou que Marcelo havia falado com quem a cantora carioca estava ficando. “O Marcelo me falou: minha mãe, eu sei com quem a Anitta tá ficando, hein?!”, disparou à famosa.



Diante da revelação, a hitmaker respondeu: "O Marcelo tem que pegar a Melody", afirmou a artista, que acaba de lançar um remix de "Mil Veces" com a cantora de 16 anos. "Na verdade, ela tem que querer. Porque, se ela quiser, é vapo", disparou Veveta que ainda brincou dizendo que Girl from Rio "não tá fora da lista" do filho dela.



Após o assunto virilizar, Marcelo, de 14 anos, resgatou o vídeo da ocasião e escreveu: "Ninguém está puro", marcando e usando emoji para mandar um beijo para Melody que o repostou usando emoji de risada.

