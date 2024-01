Confinadas no 'BBB 24', Yasmin Brunet e Vanessa Lopes já viveram um romance com Gabriel Medina - Reprodução / TV Globo / Instagram

Publicado 08/01/2024 08:51

Gabriel Medina não está confinado no "Big Brother Brasil 24" mas segue sendo um dos nomes mais comentados no reality show da Globo. Isso porque, além de ser não está confinado no "Big Brother Brasil 24" mas segue sendo um dos nomes mais comentados no reality show da Globo. Isso porque, além de ser ex-marido de Yasmin Brunet, uma das sisters já confirmadas na competição, o surfista já se envolveu com mais duas participantes.

A carioca Carolina Ferreira, anunciada como uma das 13 pessoas que disputam uma vaga no "Puxadinho" da edição, revelou ao "Gshow" que já ficou com Medina, Éder Militão e Gabigol. Ainda segundo ela, Neymar Jr. também já flertou.

"Com o Neymar nunca fiquei. Só amizade. Ele já quis, mas nunca fiquei", afirmou Carolina. Após o anúncio de que a moça está concorrendo a uma participação oficial no "BBB 24", o jogador de futebol desejou boa sorte para a "quase sister" nas redes sociais.

Vale lembrar que a influenciadora Vanessa Lopes, participante do Camarote, também já viveu um affair com Gabriel Medina. O surfista, inclusive, também declarou torcida para a famosa assim que seu nome foi anunciado no programa.