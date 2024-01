Yasmin Brunet e MC Daniel viveram suposto affair antes do 'BBB 24' - Reprodução / Instagram

Publicado 08/01/2024 08:11 | Atualizado 08/01/2024 09:58

O "Big Brother Brasil 24" já começou a todo vapor e com torcidas declaradas! A atriz e modelo Yasmin Brunet, uma das participantes do Camarote do reality show da TV Globo, recebeu o apoio da mãe de MC Daniel, apontado como seu ex-affair.

Assim que a filha de Luiza Brunet foi confirmada na competição, Daniela Amorim, suposta ex-sogra de Yasmin, deixou um recado especial para a famosa nas redes sociais. "Ótimos conselhos da sua mãe! Vai e arrasa!", iniciou.

"Você é linda por fora e mais linda ainda por dentro!", completou a mãe do funkeiro. O cantor, por sua vez, também fez questão de deixar uma mensagem especial para a confiada do "BBB 24".

Através de seu perfil no X, antigo Twitter, MC Daniel publicou um registro ao lado da loira e declarou sua torcida. "Amanhã começa BBB24 eu desejo toda a sorte do mundo pra @yasminbrunet, que todos conheçam a fundo sua essência e vejam como você é linda por dentro #TeamYasmin", escreveu o artista. Vale lembrar que os dois terminaram o suposto romance recentemente.