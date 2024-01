Carla Perez - Reprodução / Instagram

Carla PerezReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2024 11:56 | Atualizado 08/01/2024 12:05

A dançarina Carla Perez deixou os fãs surpresos no último domingo (07), ao aparecer no show de celebração aos 30 anos do grupo "É o Tchan", realizado em Salvador. A ex-loira da banda prestigiava a apresentação diretamente da plateia quando decidiu dançar com os amigos no palco.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível observar a famosa dançando ao som de "Mexe, Mexe, Mainha". "Domingo ela disse que não vai, mas dessa vez ela veio", brincou o cantor Beto Jamaica, fazendo trocadilho com a música "Melô do Tchan".

Além de Carla Perez, Xanddy Harmonia, marido da dançarina, também surpreendeu o público e cantou no show comemorativo. "Se hoje eu subo em um palco e o pagode existe no Brasil, é graças ao Tchan", declarou o artista

Eufóricos com a surpresa da eterna loira do Tchan, os fãs rasgaram elogios à Carla. "Momento nostalgia!", comentou um. "Patrimônio nacional! Rainha do carisma, do Tchan e dos ortopedistas", brincou outro. "Minha diva", declarou um terceiro.