Jade Picon - Reprodução / Instagram

Jade PiconReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2024 10:16 | Atualizado 08/01/2024 10:18

A atriz e ex-BBB Jade Picon está curtindo bastante os dias de descanso em Fernando de Noronha. Além da viagem com os amigos, ela também tem aproveitado para viver um affair com o ex-namorado de uma outra atriz bastante famosa.

Fábia Oliveira, do site "Metrópoles", Jade trocou beijos com Marlon Teixeira, ex de Grazi Massafera. Apesar de nunca terem assumido publicamente o namoro, De acordo com informações divulgadas pela colunista, do site "Metrópoles", Jade trocou beijos com, ex de. Apesar de nunca terem assumido publicamente o namoro, a relação entre os dois chegou ao fim semana passada

Ainda segundo a jornalista do veículo mencionado, Jade Picon e Marlon foram vistos juntos na noite do último domingo (07), no Mirante do Boldró. Vale lembrar que, poucos dias antes da viagem atual, a ex-BBB curtiu o Réveillon em Pernambuco.

Na virada de ano, ela ficou com o ator André Lamoglia , conhecido por interpretar o personagem Iván na série espanhola "Elite", da Netflix.