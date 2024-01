Marcelo Pereira - Reprodução / Instagram

Marcelo PereiraReprodução / Instagram

Publicado 08/01/2024 11:07 | Atualizado 08/01/2024 11:18

O jornalista Marcelo Pereira, da Globo, precisou ser socorrido às pressas dentro da emissora momentos antes de entrar ao vivo no telejornal "Hora 1". O caso ocorreu na madrugada da última quarta-feira (03), enquanto o comunicador realizava os últimos ajustes da previsão do tempo.

Na ocasião, ele acabou passando mal e foi levado rapidamente de ambulância ao hospital mais próximo da emissora em São Paulo. Segundo informações divulgadas, Marcelo teria sofrido um mal súbito.

Além do susto nos bastidores, a ausência do jornalista no ar, que foi substituído também às pressas, despertou atenção dos telespectadores. Ainda não se sabe notícias do quadro de saúde de Marcelo Pereira.